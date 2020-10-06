بعد حديثه عن كورونا.. تويتر يحذر من "تغريدة" لترامب

قلل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أهمية جائحة "كوفيد-19" مجددا وشبهها بالإنفلونزا في تغريدة، بينما ردت شركة "تويتر" بوضع تنبيه على التغريدة، قائلة إن المنشور يتضمن معلومات يُحتمل أن تكون مضللة.

وكتب ترامب يقول: "موسم الأنفلونزا على الأبواب! كثيرون يموتون بسبب الإنفلونزا كل عام، في بعض الأحيان أكثر من 100 ألف، على الرغم من توفر اللقاح. هل ستغلقون بلادنا؟ لا، تعلمنا كيف نتعايش معها، تماما كما نتعلم التعايش مع كوفيد، فهو أقل فتكا بكثير بين الناس!!!".

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية أن شركة فيسبوك حذفت منشورا مماثلا لترامب في وقت سابق اليوم.

وجاءت التغريدة بعد ساعات من خروج ترامب من مركز "والتر ريد" الطبي العسكري في ولاية ماريلاند، بحسب رويترز.

وأبلغ ترامب الأميركيين لدى عودته للبيت الأبيض، الاثنين،بعد أن قضى 3 ليال في المستشفى للعلاج من فيروس كورونا المستجد وبعد أن رفع كمامته أمام عدسات المصورين، بأن يخرجوا وألا يخافوا من كوفيد-19.

وتفيد تقديرات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن الإنفلونزا تسببت بوفاة 22 ألف شخص خلال موسم 2019-2020.