إغلاق المدارس في بؤر تفشي الفيروس في ولاية نيويورك

أغلقت مئات المدارس العامة والخاصة في مدينة نيويورك في أحياء شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة بكوفيد 19 وسط رسائل متناقضة من العمدة بشأن أفضل سبل وقف انتشار الفيروس.
وأمر حاكم الولاية أندرو كومو بإغلاق المدارس في تسعة أحياء ببروكلين وكوينز يوم الاثنين. كما ذكر أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن مقترح العمدة بيل دي بلازيو بإغلاق الأعمال غير الضرورية في تلك الأحياء.
تضم الأحياء المصابة معاقل اليهود الأرثوذكس، الذين اشتكى بعضهم من فرض الإغلاق عليهم حصريا.
تمثل الأحياء التسعة التي أغلقت فيها المدارس أكثر من 20 بالمائة من الإصابات في المدينة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية، رغم أنهم يمثلون 7 بالمائة من السكان.
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