إصابة المزيد من المساعدين فى البيت الأبيض بفيروس كورونا

وبحسب "روسيا اليوم"، فقد أفادت مصادر مطلعة فى وقت سابق من اليوم بأن المساعدة العسكرية لترامب، جينا ماكارون، وحارسا كان يرافق الرئيس الأمريكى الاسبوع الماضى، خضعا أيضا لفحوص إيجابية خاصة بفيروس كورونا.

كما كشفت قوات خفر السواحل فى وقت سابق من الثلاثاء أن الاختبارات أثبتت إصابة نائب قائد خفر السواحل، الأميرال تشارلز راى، بالفيروس يوم الاثنين، وذلك بعد أن حضر اجتماعا الأسبوع الماضى مع قادة الجيش ومن بينهم رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلى.