قليجدار أوغلو : نظام أردوغان يضطهد الأكراد وانقلب على الديمقراطية

أكد زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، اليوم الثلاثاء، أن ممارسات نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، هى أكبر انقلاب على الديمقراطية، وذلك على خلفية عزل رؤساء البلديات المنتخبين، وتعيين أوصياء بدلًا منهم.





وفى كلمة ألقاها فى اجتماع الكتلة النيابية للحزب بالبرلمان، قال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهورى، إن "تركيا لم تعد تعرف مفهوم الديمقراطية التى تلاشت، وباتت البلاد قائمة على نظام الرجل الواحد، وذلك بعد اضطهاد حكومة العدالة والتنمية للأكراد وملاحقتها للسياسيين المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطى، الكردى المعارض".

وشدد قليجدار أوغلو على أن "عزل شخص منتخب من قبل الشعب وتعيين وصى من الحكومة بدلًا منه، يعد دليلًا على أنه لا توجد ديمقراطية فى هذه الدولة"، مضيفًا "من يأتى بالانتخابات حتمًا لا بد أن يذهب بالانتخابات".

وتأتى تصريحات زعيم المعارضة التركية تعليقًا على قيام النظام الحاكم مؤخرًا باعتقال رئيس بلدية مدينة قارص، جنوب شرقى البلاد، وعزله من منصبه وتعيين وصى بدلًا منه، وهى الإجراءات التى دأب عليها النظام التركى منذ انتخابات 2019 المحلية، التى فازت فيها أغلبية معارضة، حيث عزل كثيرًا من رؤساء البلديات المنتخبين التابعين للشعوب الديمقراطى.

وأشار قليجدار أوغلو، إلى أهمية الانتخابات "لأن الشعب هو مصدر الشرعية، ولأن الديمقراطية ليست لها معايير مزدوجة، كما أن مفهوم العدالة الخاص بالسلطة الحاكمة لا يتوافق مع مفهوم العدالة عالميًا".

وموجهًا حديثه للنظام الحاكم، قال: "اعتقالكم للصحفيين والسياسيين والزج بهم فى السجون لمجرد تفكيرهم بشكل مختلف عنكم، أمر غير صائب"، مضيفًا: "نحن مضطرون دائمًا للدفاع عن الديمقراطية".

وأشار إلى أن "النظام حظر على نقابات المحامين فى البلاد إجراء انتخاباتها بنفسها، بشكل لا يتفق مع الدستور ولا القانون، ولا بد لنا من وقفة عند تلك التصرفات والإجراءات"، مشددًا على أن "النظام يرتكب ظلمًا سواء قام بعزل رؤساء البلديات من الشعوب الديمقراطى أو من أى حزب آخر، وهذا الظلم يتعين عدم السكوت عليه لأن من يفعل ذلك هو شيطان أخرس".

وأفاد أن حزبه "عارض أردوغان ونظامه. فى عدد من القضايا وفى النهاية من كان على حق؟ اتضح أننا على حق".