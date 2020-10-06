السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه تجاوزات إيران وبرنامجها النووي

شدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على تقديره لما تبذله رئاسة أمن الدولة من جهود حثيثة في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية التي تشكل تهديدًا لأمن المملكة.

وأشار المجلس في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها داخل مواقع في الحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات المخبأة، مقدرا وقوف رئاسة أمن الدولة السعودية وتصديها للمخططات الإجرامية، ولكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وجدد المجلس تأكيد المملكة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي، وكذا تأييد المملكة للمبادرات الإيجابية الداعية لإيجاد مناطق جغرافية خالية من الأسلحة النووية، والعمل مع المجتمع الدولي على جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من هذه الأسلحة.

وتناول مجلس الوزراء، ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة الذي دعت إليه المملكة، من مطالبة بإجراءات عاجلة لتفادي كارثة بيئية محتملة جراء عدم صيانة الناقلة النفطية (صافر) الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ خمسة أعوام، ودعوة جميع الدول العربية والإقليمية والدولية إلى ضرورة التعاون واتخاذ الخطوات اللازمة المؤدية لمعالجة الوضع، الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لكل الدول المطلة على البحر الأحمر خاصة المملكة واليمن.

وشدد المجلس على التباحث مع الاتحاد الأوروبي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة التطرف، فضلا عن التباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى التمثيل لـمجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة وليي عهد البلدين والتوقيع على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء المجلس.