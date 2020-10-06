عبر الفيديو.. مجلس الوزراء السعودي يعقد جلسته برئاسة خادم الحرمين

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وجاء في جلسة المجلس، تناول احتفاء المملكة باليوم العالمي للمعلم، مشددا على ما يجده المعلمون والمعلمات من دعم واهتمام القيادة الحكيمة لتمكينهم من أداء رسالتهم.

وأكد المجلس على مطالبة المملكة في الأمم المتحدة، بضرورة وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه التجاوزات والخروقات للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ترتكبها إيران وخاصة الاتفاق النووي.

كما وجه مجلس الوزراء التهنئة لقيادة وشعب السودان الشقيق بمناسبة التوصل إلى اتفاق جوبا للسلام، مؤكدا أن المملكة عازمة على الاستمرار في دعمها للجهود الرامية إلى محافظة السودان على سيادته ووحدته الوطنية.

وشدد على التباحث مع الاتحاد الأوروبي بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة التطرف، فضلا عن التباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى التمثيل لـمجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة وليي عهد البلدين والتوقيع على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء المجلس.

ووافق المجلس على تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى.

وأكد التباحث مع اتحاد النقل الجوي الدولي ( اياتا ) في شأن مشروع اتفاقية مقر في شأن تنظيم مكتب الاتحاد.