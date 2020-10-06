انتقد ترامب بشدة.. بايدن: كورونا فيروس وليس سلاحا سياسيا

انتقد المرشح الديمقراطي للانتخابات الأمريكية الرئاسية جو بايدن، مجددا طريقة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع جائحة كورونا.

وقال بايدن في خطابه بجيتيسبيرج: "يمكننا أن نفعل ما هو أفضل بكثير.. يمكننا أن نبدأ اليوم بشكل أفضل".

وأضاف أن ارتداء الكمامة ليس تصريحًا سياسيًا، إنما هو توصية علمية، والتباعد الاجتماعي ليس بيانًا سياسيًا إنما هو توصية علمية.

وتابع: "يمكن أن يكون لدينا استراتيجية وطنية تنحي السياسة جانبا وتنقذ الأرواح.. ويمكن أن يكون لدينا استراتيجية وطنية تجعل من الممكن للمدارس والشركات أن تفتح بأمان".

واضاف: "هذا الوباء ليس ولاية حمراء أو زرقاء.. لكنه فيروس. وليس سلاحا سياسيا".

ووجه انتقادات واسعة لترامب لتقليله من خطر فيروس كورونا في المراحل الأولى، فضلا عن تسجيل أمريكا أعلى عدد لحالات الإصابة والوفيات من أي دولة في العالم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي أصيب يوم الجمعة الماضي بفيروس كورونا وتم نقله بعدها بساعات إلى مستشفى والتر ريد العسكري إثر تدهور حالته الصحية.

وبعد 3 أيام من بقائه في المستشفى، عاد ترامب إلى البيت الأبيض اليوم بعد أن تحسنت صحته ليمارس مهامه كرئيس للبلاد.

وظهر ترامب، اليوم الثلاثاء، وهو يتحدى إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث نزع الكمامة، وألقى التحية العسكرية على مؤيديه إلى جانب علامة النصر من البيت الأبيض.