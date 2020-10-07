أهم أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم

معلومات هامة للغاية تم التصريح بها من قبل وزير التربية والتعليم للطلاب والطالبات، على أن لم يتم شرح حصص المواد الأساسية في المدارس على الإطلاق هذا العام 2020 م ولهذا يتم إعلان المقرر لجميع الصفوف على القنوات التعليمية، وعلى أن سوف تقدم للطلاب والطالبات في المدارس حصص الأنشطة، والمواد غير الإضافة للمجموع.

وخلال فترة الدراسة سوف يتم إجراء عدة إختبارات، والأبحاث وفي هذه الحالة تم وضع أعمال السنة للطلاب والطالبات، وسوف يتم محاسبة جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية المختلفة على الحضور والغياب، بالإضافة إلى ذلك سوف يتم متابعة المدرسين بالمدارس بالأسئلة المتداولة في الدروس التي يتم شرحها على القنوات التعليمية.

بالإضافة إلى ذلك أن سوف يتم الإعلان من قبل القرار الوزاري لمجموعات التقوية بشكل جديد هذا العام، ومن المستفاد أن منصة ادارة التعلم الخاصة بالمرحلة الثانوية سوف يتم اضافة مناهج الثانوية العامة عليها قبل بدء الدراسة بأسبوع واحد فقط.

ومن الجدير بالذكر أن يتم موضوع اضافة محتوى باللغة الإنجليزية الثانية (اللغة الفرنسية) على بنك المعرفة، والمنصات التعليمية وجاري العمل لاضافته من بداية الدراسة مباشرةً، وأكد وزير التربية والتعليم على أن التدريس لجميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية المختلفة على القنوات التعليمية، والمدارس سوف تكون للتقييم، والأنشطة لجميع الطلاب.

ولذلك تم الإعلان عن المحافظة واتخاذ الإجراءات الاحترازية المتصلة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم كله لذلك يتم التطبيق في المدارس هذا العام الدراسي الجديد في شهر أكتوبر الجاري 2020م ابتداءً من يوم 17 أكتوبر، وأيضا تم الإعلان على أن سوف يتم دفع مصروفات المدارس الحكومية على دفعتين، وتم التأكيد على أن هذا العام الدراسي سوف يكون عام تقدير المعلم.

ومن الجدير بالذكر أن مجموعات التقوية سوف تقوم بتدريب الطلاب والطالبات لجميع الصفوف على التعليم الحقيقي بعيداََ عن سياسة تحفيظ الأسئلة والإجابات للطلاب فقط، وتم الإعلان على أن مجموعات التقوية تضمن حماية لجميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية المختلفة.

أما بالنسبة لامتحانات الثانوية العامة قد تكون إلكترونية لكي لا يكون بها تظلمات للطلاب والطالبات معرفة نتائج التحصيلي دون تدخلات المدرسين والمدرسات لكي لا يؤدي إلى أخطاء لكي يستدعي التظلم، بالإضافة إلى ذلك أن الامتحانات الإلكترونية لتسهيل وتوفير وسيلة آمنة وسهلة للطلاب والطالبات، ولذلك تكون غير قابلة للتسريب مثل السنوات الماضية، وهذا النظام الإلكتروني الجديد سوف يوضع قبل الإمتحان ببضعة دقائق فقط، وفي هذه الحالة لا يمكن تسريبها بين الطلاب والطالبات.