كورونا يغزو البيت الأبيض.. إصابة جديدة بين مساعدي ترامب

وبحسب التقارير، كان مستشار الرئيس الأمريكي البارز، يعمل بشكل طبيعي خلال الأيام الماضية، لكن اختباره كان سلبيًا حتى يوم أمس.
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ودخل "ميلر" الحجر الصحي؛ بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبيرج" أن الفحوص الطبية التي تم إجراؤها لموظفي البيت الأبيض عقب إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفيروس كورونا، أظهرت إصابة المزيد من الموظفين بالمرض.
وقالت الوكالة، إن حصيلة المصابين بفيروس كورونا داخل البيت الأبيض ارتفعت بعد اكتشاف إصابات جديدة بين عدد من مساعدي ترامب، من بينهم موظف في المكتب الإعلامي للبيت الأبيض.
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