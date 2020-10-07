بايدن يحذر من «قوى ظلامية» تقسم أمريكا

وقال بايدن- في خطاب ضمن حملته الانتخابية في جيتسبرج- إن القوى الظلامية وقوى التفرقة وقوى الماضي "تفرقنا وتمنعنا من النهوض والمضي قدما".
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وأدان المرشح الديمقراطي صعود القومية البيضاء، مؤكدا أن البلاد بحاجة للتوحد ونبذ الكراهية.
وتابع بايد صاحب الـ77 عاما "لا أعتقد أنه يتعين علينا الاختيار بين القانون والنظام والعدالة العرقية في أمريكا.. يمكن أن نجمع بين الاثنين".
وتعهد- حال وصوله للبيت الأبيض- بمنع الكراهية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وعدم منح أي فرصة لحدوث ذلك.
في سياق آخر، قال بايدن، إنه يتطلع لإجراء مناظرة مع ترامب، لكن "علينا اتباع إرشادات صارمة للغاية"- وفقا لوكالة "أسوشيتد برس"-.
وأضاف، في تصريحات للصحفيين، "أعتقد أنه إذا كان لا يزال مصابا بفيروس كورونا؛ فلا ينبغي لنا إجراء مناقشة".
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