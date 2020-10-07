إذا استمرت إصابة ترامب بـ كورونا.. بايدن يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر

طالب المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بإلغاء المناظرة الثانية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المقرر لها يوم 15 أكتوبر؛ إذا كان ترامب لا يزال مصابًا بفيروس كورونا.
وقال بايدن، إنه يتطلع لإجراء مناظرة مع ترامب، لكن "علينا اتباع إرشادات صارمة للغاية"- وفقا لوكالة "أسوشيتد برس"-.
وأضاف، في تصريحات للصحفيين، "أعتقد أنه إذا كان لا يزال مصابا بفيروس كورونا؛ فلا ينبغي لنا إجراء مناقشة".
ومن المقرر إجراء المناظرة الرئاسية الثانية بين ترامب وبايدن في 15 أكتوبر، والثالثة في 22 أكتوبر.
وسبق أن أعلنت حملة بايدن، سلبية فحوصات المرشح الديمقراطي لفيروس كورونا "كوفيد-19".
وفي خطاب بـ"جيتيسبيرج"، قال بايدن: إن ارتداء الكمامة ليس تصريحًا سياسيًا، وإنما هو توصية علمية، والتباعد الاجتماعي ليس بيانًا سياسيًا، وإنما هو توصية علمية.
ووجه انتقادات واسعة لترامب؛ لتقليله من خطر فيروس كورونا في المراحل الأولى، فضلا عن تسجيل أمريكا أعلى عدد لحالات الإصابة والوفيات من أي دولة في العالم.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي أصيب يوم الجمعة الماضي بفيروس كورونا، وتم نقله بعدها إلى مستشفى والتر ريد العسكري، إثر تدهور حالته الصحية، ثم عاد مرة أخرى للبيت الأبيض.
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