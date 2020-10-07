بايدن يطالب بإلغاء المناظرة وترامب إن استمرت إصابته بكورونا

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن إنه ينبغي ألا تُجري المناظرة المقررة مع الرئيس دونالد ترامب يوم 15 أكتوبر إذا كان ترامب لا يزال مصابا بفيروس كورونا في ذلك الوقت.

وأضاف بايدن للصحفيين "إذا كان لا يزال مصابا بفيروس كورونا، فينبغي لنا عدم إجراء مناظرة". في غضون ذلك، قال ترامب إنه يريد أن تجري المناظرة الرئاسية المقبلة مع منافسه الديموقراطية جو بايدن رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب في تغريدة "أتطلع للمناظرة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي. ستكون عظيمة".

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