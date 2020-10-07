كورونا يغيّب دوبوا عن تشكيلة "الديوك"

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن مسؤولي المنتخب الوطني استبعدوا المدافع ليو دوبوا بعد إصابته بفيروس كورونا وسيخضع لاعب أولمبيك ليون للعزل الذاتي ليغيب عن المباريات الدولية المقبلة.
ويغيب الظهير الأيمن البالغ من العمر 26 عاما عن مباراة ودية الأربعاء أمام أوكرانيا باستاد فرنسا وأيضا عن مباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال يوم الأحد وخارج الديار في كرواتيا في 14 أكتوبر.
ولعب دوبوا خمس مباريات مع منتخب فرنسا.
كما تأكدت إصابة أودسون إدوار مهاجم سيلتيك ومنتخب فرنسا تحت 21 عاما بفيروس كورونا الثلاثاء وترك تشكيلة الفريق.
وقال سيلتيك بطل الدوري الاسكتلندي إن لا يوجد أي لاعب آخر في تشكيلته مصاب بكوفيد-19.
ويتعين على إدوار، الذي يغيب عن مباراتي فرنسا في تصفيات بطولة أوروبا تحت 21 عاما أمام ليختنشتاين وسلوفاكيا، أن يعزل نفسه عشرة أيام وفقا للوائح الحكومة الاسكتلندية.
ويخوض سيلتيك مباراة القمة الاسكتلندية أمام غريمه التقليدي رينجرز يوم 17 أكتوبر.
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