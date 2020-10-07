بيل غيتس: الدول الغنية قد تعود لحياة شبه طبيعية أواخر 2021

قال بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت إن الحياة شبه الطبيعية قد تعود في الدول الغنية بحلول أواخر عام 2021 إذا نجح لقاح لكوفيد-19 وأصبح جاهزا في وقت قريب وتم توزيعه بشكل سليم على نطاق واسع.
وقال غيتس ( 64 عاما) لمجلس إدارة صحيفة وول ستريت جورنال "بحلول أواخر العام المقبل يمكن أن تعود الأمور إلى حالتها شبه الطبيعية ".
وأضاف: "ما زلنا لا نعرف ما إذا كانت هذه اللقاحات ستنجح.
وتابع غيتس قائلا: "الآن زيادة الطاقة ستستغرق وقتا. ومن ثم فإن التوزيع داخل الولايات المتحدة وبين الولايات المتحدة ودول أخرى سيكون نقطة الخلاف الرئيسية للغاية."
ويتصدر لقاحان لكوفيد-19 طورتهما فيزر/بيوإن تيك وأسترازينكا/ جامعة أوكسفورد قائمة اللقاحات الرئيسية في السباق للحصول على الموافقة التنظيمية في الغرب.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إن من المحتمل أن يكون لقاحا ضد كوفيد -19 جاهزا بحلول نهاية العام.
وقدم غيتس 36 مليار دولار لمؤسسة بيل وميليندا جيتس التي تهدف إلى التصدي للفقر المدقع وسوء الرعاية الصحية.
ووقعت المؤسسة الشهر الماضي اتفاقا مع 16 شركة أدوية قال جيتس إنها تلزمها بتوسيع نطاق التصنيع بسرعة غير مسبوقة والتأكد من توزيع اللقاحات التي تم إقرارها بشكل واسع في أقرب وقت ممكن.
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