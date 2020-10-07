دلتا إعصار خطير يهدد سواحل جنوب الولايات المتحدة

أصبح ساحل خليج المكسيك فى الولايات المتحدة فى حالة تأهب قصوى، بعدما اشتدت، الثلاثاء، قوة الإعصار "دلتا" المتجه صوب الساحل الجنوبى الأمريكى، ليصبح من الفئة الرابعة وهى خطيرة للغاية.





وحذر المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير، فى تغريدة على تويتر، من أن "دلتا" تحول خلال الليل إلى إعصار خطير من الفئة الرابعة، بسرعة رياح تصل إلى 215 كيلومتر فى الساعة، قبل أن يضرب شبه جزيرة يوكاتان السياحية فى المكسيك.

وبحسب "سكاى نيوز"، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية زيادة قوة الإعصار بعد مروره فوق المياه الدافئة لخليج المكسيك.

وسيؤدى الإعصار إلى هطول أمطار غزيرة، مع هبوب رياح عاتية فى يوكاتان قبل أن يصل إلى اليابسة الأمريكية بحلول نهاية الأسبوع الحالى، عند ولايتى لويزيانا وفلوريدا.

وأصبح الإعصار دلتا الخامس والعشرين فى موسم أعاصير المحيط الأطلسى لعام 2020، الذى بدأ أول يونيو وينتهى آخر نوفمبر.

وهو أول إعصار كبير يضرب عبر المحيط الأطلسى خلال شهر أكتوبر منذ إعصار مايكل فى عام 2018.

وكانت سرعة تحرك الإعصار، صباح الثلاثاء، تبلغ نحو 25 كيلومترا فى الساعة على بعد نحو 500 كيلومتر إلى الجنوب الشرقى من كوزوميل فى المكسيك.

وقد حث مسؤولون أمريكيون سكان ساحل الخليج على الاستعداد قبل الإعصار القوى.

وقال حاكم ولاية لويزيانا، جون بيل إدواردز، فى وقت مبكر الثلاثاء، إنه يجب أن يكون لدى سكان لويزيانا خطة، باعتبار "دلتا" رابع عاصفة فى الموسم تهدد لويزيانا.

ومن المتوقع وصول "دلتا" إلى اليابسة كإعصار كبير من الدرجة الثالثة على الأقل، فوق الجزء الجنوبى الأوسط أو الجنوبى الشرقى من الولاية فى وقت متأخر من يوم الجمعة أو فى وقت مبكر من السبت، ليصبح العاصفة العاشرة فى الموسم التى تصل إلى اليابسة الأمريكية، وهو رقم قياسى جديد.