تمويل شخصي يصل إلى 2 مليون ريال سعودي من مصرف الراجحي خلال 30 دقيقة

مصرف الراجحي من المصارف الأسلامية الهامة داخل المملكة العربية السعودية والذى يسعى دائما إلى توفير المزيد من الخدمات التي تساعد المواطن على تحقيق تطلعاته وأحلام وذلك عن طريق ما يقدمه المصرف من عروض تناسب جميع الفئات حيث يقدم مصرف الراجحي خدمات تمويلية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية وفترات سداد مرنة تناسب جميع الأفراد والشركات والمنشأت كما يعمل مصرف الراجحي على ترسيخ قاعدته الرأسمالية وخبرته من أجل القيام بدور ريادي فى مجال التمويل والحلول المصرفية داخل المملكة العربية السعودية حيث يقدم حزمة متنوعة من منتجات التمويل الأجتماعي والتي تكون موجهة إلى شريحة هامة من المواطنين ويعتبر مصرف الراجحي من أكبر المصارف الأسلامية داخل المملكة العربية السعودية حيث يمتلك مصرف الراجحي أكبر شبكة فروع في المملكة كما يمتلك المصرف فروع خارج المملكة في الدول العربية وفى بعض دول العالم مثل ماليزيا والكويت والأردن

التمويل الشخصي وطني من مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي التمويل الشخصي وطني للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً وذلك في غضون 30 دقيقه فقط افصل بين المواطن وحصولة على التمويل الشخصي ويعتبر التمويل الشخصي وطني هو أحد حلول التمويل الشخصي من مصرف الراجحى والذى يلبى إحتياجات قصيرة الأجل وطويلة الأجل كما يعتبر التمويل الشخصي وطني متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية ويتم الحصول عليه عن طريق إجراءات سهلة وبسيطة وتتم الموافقة الفورية على التمويل من قبل المصرف عند توافر الشروط وتقديم المستندات المطلوبة كما يتاح التمويل الشخصي وطني لكل عملاء مصرف الراجحى داخل المملكة سواء كانوا عملاء تحويل راتب أو عملاء دون تحويل الراتب والمواطنين السعوديين والمواطنين الغير سعوديين المقيمين ويصل قيمة تلك التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحى إلى 2 مليون ريال سعودي وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على مميزات التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي كما سوف نتعرف في هذا على الشروط التي وضعها مصرف الراجحي والواجب توفرها في المتقدمين من أجل إتمام إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي وطني من مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية كما سوف نوضح الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي

متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية حيث خضع لدراسة الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي وحصل على مصادقتها فترات سداد مرنه تصل إلى 60 شهر يوفر تمويل وطني الحماية من تقلب الأسعار وذلك عند الأستفادة منه في تجارة السلع مدة التمويل تصل إلى 5 سنوات الموافقة الفورية من قبل مصرف الراجحى على مبلغ التمويل الصرف الفوري لمبلغ التمويل بعد توافر الشروط وتوفير المستندات اللازمة إجراءات ميسرة للحصول على التمويل من أجل تشجيع العميل على طلب التمويل كذلك إمكانية إعادة الجدولة بعد التقاعد خفض قيمة الأقساط حتى يستطيع العميل من تعديل قيمة دفعاته بعد التقاعد إذا أحتاج لذلك وإذا تطلب الأمر

أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 65 سنة وذلك عند آجل أستحقاق التمويل في حالة التمويل المشترك يجب أن إلا يقل مجموع الدخل لطالب التمويل والمتضامن عن10000 ريال سعودي يشترط أن يكون المتقدم يعمل لدي جهة عمل معتمدة من مصرف الراجحي في حالة التمويل المشترك يجب أن يكون لطالب التمويل والمتضامن حساب لتمويل الراتب لدي مصرف الراجحى داخل المملكة العربية السعودية

الأوراق المطلوبة للتمويل الشخصي وطني من مصرف الراجحى

بطاقة الهوية الوطنية السعودية للمتقدم وتكون سارية بالنسبة للقطاع الخاص يجب توافر خطاب التوظيف الخاص بالمتقدم ويشترط أن ويكون عليه ختم الغرفة التجارية نموذج طلب التمويل العقاري بعد تعبئته عرض سعر مكتمل البيانات صورة من سند الملكية إقرار بأن المتقدم فحص العقار خريطة لموقع العقار نسخة من تصاريح العقار

كيفية التقديم للحصول على التمويل الشخصي وطني من مصرف الراجحي

زيارة أقرب فرع من فروع مصرف الراجحي الاتصال على رقم مصرف الراجحي 8001241222

مزايا التمويل الشخصي وطني من مصرف الراجحيشروط الحصول على التمويل الشخصي وطني من مصرف الراجحى

ويقدم مصرف الراجحي عروض تمويلية مختلفة ومتنوعة حتى يستطيع إرضاء كافة متطلبات العملاء وإحتياجاتهم وتكون تلك الخدمات المصرفية متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية ويمتلك مصرف الراجحي أكبر شبكة فروع في المملكة حيث يبلغ عدد فروعه 500 فرع داخل المملكة ويمكنك أيضا عزيزي القارئ التعرف على كيفية فتح حساب جاري إلكترونياً في مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية ومعرفة الشروط الواجب توفرها من أجل فتح الحساب الجاري في مصرف الراجحي من خلال رابط التمويل الشخصي من مصرف الراجحي كما يقدم مصرف الراجحي عروض تمويلية مختلفة وخدمات مصرفية متنوعة تناسب الأفراد والمنشأت الصغيرة والمتوسطة والشركات أيضاً ومن أهم العروض التمويلية التي يقدمها المصرف للأفراد تمويل شخصي بضمان العقار المملوك حيث يتميز هذا العرض بفترات سداد مرنة ويمكنك عزيزي القارئ التعرف علي الشروط وكيفية التقديم للحصول على العرض زيارة الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي كذلك أتاح مصرف الراجحي خدمة حاسبة التمويل الشخصي والتي تساعد العميل على حساب قيمة التمويل وحساب القسط الشهرى للتمويل وحساب عدد الدفعات والشهور كما تساعد حاسبة مصرف الراجحي العميل في إختيار التمويل المناسب له من خلال الأجابة على بعض الأسئلة الخاصة بوظيفة العميل وقيمة راتبة الشهري وجنسيتة

ويلتزم مصرف الراجحي منذ إنشائه بتطبيق أحكام الشرع ومراعاة مقاصد التشريع في جميع معاملاته المصرفيه ومن أجل تحقيق ذلك أنشأ مصرف الراجحي هيئة شرعية حتى تخضع جميع التعاملات المصرفية لمراقبتها وموافقتها ويتم تطبيق ذلك على جميع القروض التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحى للأفراد والشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة كما يعمل مصرف الراجحي على توظيف قاعدتة الرأسمالية وخبرته من أجل القيام بدور ريادي فى مجال التمويل وتنشيط القطاع الإقتصادي داخل المملكة العربية السعودية كما يعمل أيضا على جذب المستثمرين وزيادة فرص الإستثمار داخل المملكة العربية السعودية