السعودية.. اتهام رئيس محكمة وعدد من القضاة بالفساد

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن تحقيق يجريه المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة في المملكة، مع رئيس محكمة و7 قضاة، في تهم فساد تتعلق بالرشوة وغسل الأموال.
وذكرت الصحيفة، أن قضاة آخرون، يواجهون تهما أخرى، أمام الإدارة العامة للتحقيق والادعاء القضائي، تتعلق بالإخلال بالواجبات الوظيفية واستغلال السلطة القضائية والغياب عن العمل دون إذن.
وأكدت المصادر بدء محاكمة قاض شغل منصب رئيس محكمة في إحدى المناطق في تهم فساد وظيفي تتمثل في جرائم الرشوة وغسل الأموال.
وقالت الصحيفة إنه بالتنسيق بين مجلس الأعلى للقضاء والسلطات المختصة تم تعطيل الحصانة القضائية للمتهم وتمكين السلطات من القبض عليه وحبسه احتياطيا على ذمة القضايا.
وأضافت أنه عند القبض على القاضي المتهم عثر بحوزته على مبلغ مالي وأجهزة هاتف، كما تم اعتقال عدد من شركائه.
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