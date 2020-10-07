حريق هائل.. ميليشيا الحوثي تدمر أكبر مجمع صناعي في الحديدة.. شاهد

أعلنت القوات اليمنية المشتركة الموالية للحكومة الشرعية في اليمن قيام ميليشيات الحوثي بتدمير أحد المجمعات الصناعية في محافظة الحديدة بقصف مدفعي.

وأفادت وسائل إعلامية، باستهداف الحوثيين بقذائف المدفعية مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري داخل مدينة الحديدة.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن 3 قذائف أصابت مستودعات المجمع الصناعي والتجاري، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بشكل عجزت فرق الإطفاء الخاصة بالمجمع عن التعامل معها.

وأوضحت الوكالة أن الحريق التهم 3 مستودعات بكل محتوياتها، ما سيعطل العمل في المجمع بشكل كلي".

وبحسب التقارير، تعرض أكبر مجمع صناعي في محافظة الحديدة إلى قصف حوثي متكرر ما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج نتيجة الأضرار البالغة.

وأظهر مقطع فيديو النيران تلتهم أجزاءً كبيرة من المجمع المذكور في الحديدة، ويتهم الحوثيون بإشعال النيران في المجمع خلال قصف على مدينة الحديدة غربي اليمن.

وفي ظل تصاعد القتال بين الحوثيين والقوات اليمنية المشتركة، أعربت البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة عن "انزعاجها الشديد" داعية إلى وقف التصعيد لتجنب دوامة العنف التي ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية والخسائر في الأرواح والدمار. وطالبت البعثة بوقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى الآليات المشتركة التي تم إنشاؤها على مدى العامين الماضيين حتى لا يتم تعريض السكان وإيصال المساعدات الإنسانية للخطر.

وبحسب القوات المشتركة، ارتكبت ميليشيات الحوثي يوم الثلاثاء 105 خروقات للهدنة الأممية في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة في أقل من 8 ساعات انتقاماً لخسائرها التي تكبدتها على مدار الأيام الماضية.