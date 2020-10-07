ترامب يرفع السرية عن نتائج التحقيقات الخاصة بتدخل روسيا فى الانتخابات

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيقات الفيدرالية حول تدخل روسيا فى الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنه سمح بكشف تفاصيل التحقيقات حول استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون بريدها الخاص لاستقبال رسائل حكومية.





وكتب ترامب فى تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "لقد سمحت بشكل كامل برفع السرية عن جميع الوثائق المتعلقة بأكبر جريمة سياسية فى تاريخ أمريكا، وهى خدعة روسيا، فضلا عن الوثائق المتعلقة بفضيحة بريد هيلارى كلينتون الإلكترونى".

وتأتى هذه الخطوة بعد أن صعدت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية فى وقت سابق من الثلاثاء تحذيراتها من تهديدات خارجية لأمن الانتخابات الرئاسية القادمة رغم غياب الأدلة على ذلك.

وفى تقرير مؤلف من 26 صفحة بعنوان "تقييم التهديدات الداخلية"، زعمت وزارة الأمن الداخلى أنه "من المرجح أن تكون روسيا عنصر التأثير السرى الرئيسى المرجح والجهة التى تبث معلومات مغلوطة ومعلومات مضللة داخل البلاد".

وادعت الوزارة أنها توصلت فى تقييمها إلى أن "هدف موسكو الرئيسى هو تعزيز وضعها ونفوذها العالميين من خلال إضعاف الولايات المتحدة – داخليا وخارجيا - من خلال جهود لبث الشقاق والتشتيت وتشكيل الشعور العام وتقويض الثقة فى المؤسسات والعمليات الديمقراطية الغربية".

وجاء فى التقرير أيضا أن "روسيا تستخدم إجراءات مثيرة للانقسام لتعطيل العملية الانتخابية بما فى ذلك تشويه سمعة بايدن نائب الرئيس السابق وما ترى أنه مؤسسة مناوئة لروسيا فى إطار جهد أكبر لإثارة الانقسام وزعزعة الاستقرار فى أمريكا".

وفى وقت سابق، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، تقارير عن تدخل موسكو فى الانتخابات الأمريكية بأنها "هذاء"، وذلك ردا على مقالة زعمت فيها صحيفة "نيويورك تايمز" أن روسيا ستحاول مساعدة الرئيس ترامب فى الفوز بالولاية الثانية فى انتخابات العام 2020.