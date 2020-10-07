الاتحاد الأوروبى يدين بشدة قرار قبرص التركية إعادة فتح ساحل مدينة فاروشا

وقال جوزيب بوريل، وزير الخارجية الأوروبى، إنّ "الاتحاد الأوروبى قلق للغاية من الأمور التى أعلنت والتطورات التى حدثت بخصوص فاروشا".

وأضاف "هذه الأحداث ستؤدّى إلى توتّرات متزايدة وتهدّد بتعقيد الجهود الرامية إلى استئناف مفاوضات حلّ القضية القبرصية"، وفقا لـ"سكاى نيوز عربية.

وشدّد الوزير الأوروبى على "الطابع الملحّ لاستعادة الثقة وليس للتسبّب بمزيد من الانقسامات".

وصرح "بوريل" بأنّ رؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى الاتّحاد تعهّدوا خلال قمّتهم الأخيرة التى عقدت يومى 1 و2 أكتوبر بدعم الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين القبرصيين برعاية الأمم المتحدة.

وأتى موقف الوزير الأوروبى بعيد إعلان إرسين تتار "رئيس وزراء" القبارصة الأتراك، خلال زيارة إلى أنقرة الثلاثاء أنّ "ساحل (فاروشا) سيفتح أمام الجمهور اعتبارا من صباح الخميس".

وأدلى المسؤول القبرصى التركى، بتصريحه خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس التركى رجب طيب اردوغان الذى رحّب بالإعلان ووصفه بأنه "قرار شجاع" – على حد تعبيره.

وأتى هذا الإعلان قبل أيام قليلة من الانتخابات "الرئاسية" فى شمال قبرص المقرّرة فى 11 أكتوبر والتى ترشّح لها تتار بدعم من أنقرة ضدّ الزعيم المنتهية ولايته مصطفى أكينجى الذى فترت علاقته مع أردوغان.

وانتقد أكينجى المتقدم على منافسه فى استطلاعات الرأى، إعلان تتار والرئيس التركى عن فتح ساحل فاروشا، معتبراً ذلك تدخلاً من جانب أنقرة فى الانتخابات.

بدورها دانت نيقوسيا "بشدة قرار المحتلّ التركى، وموافقة إرسين تتار على ذلك"، مشدّدة على أنّ هذا "العمل غير القانونى والاستفزازى الذى قامت به تركيا سيُدان أمام مجلس الأمن الدولى والاتحاد الأوروبى والمجتمع الدولى باعتباره عملاً ينتهك القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة وخلاصات المجلس الأوروبي".

واحتلت تركيا الثلث الشمالى من قبرص فى 1974 ردّاً على محاولة انقلابية لإلحاق الجزيرة باليونان، ومنذ ذلك الحين قسّمت الجزيرة إلى قسمين. وبقيت فاروشا الواقعة على أطراف المنطقة العازلة تحت السيطرة المباشرة للجيش التركى الذى يحظر الوصول إليها.

وكانت فاروشا مدينة سياحية مزدهرة بفنادقها ومياهها الصافية وأمسياتها الصاخبة لكن سكانها رأوها تذبل أمام أنظارهم اليائسة وقد أُجبروا على الفرار إلى الجزء اليونانى فى جنوب الجزيرة، فى ظل جمهورية قبرص العضو فى الاتحاد الأوروبى.