إصابة ستيفن ميلر مستشار ترامب بفيروس كورونا





أصيب ستيفن ميلر، المستشار بالبيت الأبيض، بفيروس كورونا المستجد، فى أحدث إصابة بين الأفراد المقربين من الرئيس دونالد ترامب منذ إعلان إصابته بالفيروس، الأسبوع الماضى، قبل شفائه.

وأبلغ ستيفن ميلر "رويترز"، بأنه كان يعمل عن بعد ويعزل نفسه منذ خمسة أيام، وأن نتائج فحوصه جاءت إيجابية الثلاثاء. وكانت "كاتى" زوجة "ميلر"، وهى متحدثة باسم مايك بنس، نائب الرئيس، قد أصيبت بالفيروس فى مايو الماضى.

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