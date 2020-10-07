واشنطن تضع شرطاً للتطبيع مع بشار الأسد

اشترطت الولايات المتحدة الأمريكية، تغيير نظام الرئيس السوري بشار الأسد، لسلوكه؛ قبل اتخاذ أي خطوة للتطبيع.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، قوله إن نظام الأسد كان مسؤولا عن فظائع لا حصر لها، إضافة إلى استخدامه بشكل متكرر للأسلحة الكيماوية، ودعوته للقوات الإيرانية والروسية، الأمر الذي ساهم في تهديد جيرانه، وهو ما يمثل خطرا قاتما على المنطقة بأكملها.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن أي "محاولة لإعادة العلاقات أو تطويرها من دون معالجة فظائع النظام ضد الشعب السوري، تقوض الجهود المبذولة لتعزيز المساءلة والتحرك نحو حل دائم وسلمي وسياسي للصراع السوري".

وفي سياق آخر، أكد وزوير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن التحركات الأمريكي في شمال شرق سوريا قد تؤدي إلى انفجار المشكلة الكردية في المنطقة.

من جهته، اتهم الأسد نظيره التركي رجب طيب أردوغان بإشعال الصراع في إقليم ناجورنو كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، مشيرا إلى دعم أنقرة للإرهابيين في سوريا وليبيا.

وأكد الرئيس السوري أن تركيا ترسل مرتزقة سوريين لتلك المنطقة، وسط اتهامات دولية لأنقرة بتأجيج الصراع بين الطرفين، بينما تنفي أذربيجان تلقي أي دعم من النظام التركي.

وقال الأسد إن جزء كبير من المجتمع الدولي شريك لتركيا في دعم الإرهاب، وهم يعرفون ما تفعله أنقرة، مضيفا أ، النظام التركي بات أداة لهذه الدول لتطبيق سياساتها في هذه المنطقة ولتنفيذ أفكارها.