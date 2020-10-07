40 دولة تطالب الصين باحترام حقوق الإيجور.. وبكين ترد

بمبادرة من ألمانيا، أصدرت نحو 40 دولة، بيانًا مشتركًا، دعت فيه الصين، إلى احترام حقوق الإيجور، مُعربة في الوقت ذاته، عن قلقها إزاء التوترات في هونج كونج.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، وقعت على البيان 39 دولة، بينها الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية، وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.
وقالت الدول الموقعة في البيان المشترك "نحن قلقون للغاية بشأن وضع حقوق الإنسان في شينجيانج والتطورات في هونج كونج".
وطالبت الدول الصين بأن تسمح لمراقبين مستقلين بالوصول فورا للإقليم الذي يعيش فيه الإيجور.
من جهته، قال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هيوسجن "ندعو الصين إلى احترام حقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الأشخاص من الأقليات الدينية والعرقية".
في المقابل، هاجم السفير الصيني لدى المنظمة، تشانج جون، ألمانيا وأمريكا وبريطانيا بسبب موقفهم "المنافق".
وقال السفير مخاطبا الدول المذكورة "ضعوا جانبًا غطرستكم وتحيزاتكم وارجعوا عن حافة الهاوية الآن".
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