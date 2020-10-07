بعد إصابته بـ كورونا.. ترامب يكشف موقفه من المناظرة المقبلة له مع بايدن

وغرّد الرئيس الأمريكي عبر حسابه الرسمي قائلا "إنني أتطلع إلى المناظرة المقررة مساء الخميس 15 أكتوبر في ميامي، ستكون رائعة!"
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المناظرة التالية المرتقبة ستشهد طرح أفراد الجمهور أسئلة على المرشحين للرئاسة الأمريكية، لاسيما أن صحة الرئيس ترامب أصبحت موضع شك بعد إصابته بكورونا ودخوله المستشفى الجمعة الماضي؛ بسبب مضاعفات الفيروس المستجد.
وكان الرئيس الأمريكي قد غرد عقب خروجه من المستشفى الأمريكي العسكري "والتر ريد" الاثنين الماضي بجملة "شعور عظيم!"
وتظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن الرئيس الأمريكي يقف دائما وراء بايدن وفقا للنتائج، بعد أول مناظرة بينهما والتي جرت في 29 سبتمبر الماضي، والتي انزلق فيها على الفور إلى مباراة صراخ قبيحة، ما أسفر عن خسارته أي علامة على تحسن موقفه مع الناخبين.
ومن المقرر إجراء مناظرة ثالثة وأخيرة في 22 أكتوبر في ناشفيل.
واليوم الأربعاء، تواجه نائبة المرشح الديمقراطي "بايدن" كمالا هاريس، نائب الرئيس مايك بنس في المناظرة الوحيدة بينهما في ولاية يوتا.
وجاءت نتيجة اختبار كورونا لـ "بنس" سلبية، لكن نظرًا لمرض ترامب وتفشي الفيروس على نطاق واسع في البيت الأبيض، سيتم فصلهما بحاجز زجاجي.
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