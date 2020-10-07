كورونا يتوحش فى أمريكا.. وعدد الإصابات يتجاوز 7 ملايين

وبحسب جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى البلاد ارتفعت إلى 210 آلاف و886 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 705 حالات وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضي.