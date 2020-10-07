روحانى : من غير المقبول إرسال مسلحين من سوريا للحدود الإيرانية

وكانت الدفاعات الجوية الإيرانية، أسقطت يوم الثلاثاء الماضي، طائرة مسيرة أثناء اختراقها أجواء البلاد شمال غربى البلاد فى محافظة أذربيجان الشرقية، فيما حذرت قوى الأمن الداخلى الإيراني، أذربيجان وأرمينيا، من سقوط أى قذائف هاون بالخطأ قرب الحدود الإيرانية خلال الاشتباكات الجارية بينهما.

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