خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 2828 إصابة جديدة بـ كورونا

وبحسب معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، فأنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 9 آلاف و562 حالة.

وأضاف المعهد أن حوالى 267 ألفا و700 حالة تعافت بشكل كامل من الفيروس بينما هناك 28 ألفا و800 حالة نشطة.