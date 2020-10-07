أرمينيا: نزاع ناجورنى قره باغ أدى إلى تشريد نصف سكان الإقليم

ومن جانبه، أكد مسؤول أرمينى، أن النزاع فى ناجورنى قره باغ أدى إلى تشريد نصف سكان الإقليم.

يشار إلى أنه منذ عدة أيام، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بسقوط قذائف داخل طهران جراء اشتباكات أرمينيا وأذربيجان فى منطقة قره باغ، فيما دعت وزارة الخارجية الإيرانية، لوقف فورى لإطلاق النار بين الجانبين.