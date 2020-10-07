زلزال بقوة 3ر4 درجة يضرب ولاية مانيبور الهندية

أعلن المركز الوطني لعلم الزلازل في الهند أن زلزالًا بلغت شدته 3ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم، الأربعاء، ولاية "مانيبور" الواقعة شمال شرقي البلاد.
وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية أنه لم ترد أنباء فورية عن وقع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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