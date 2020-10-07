ضابط كبير بمخابرات إسرائيل يحذر من الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الأربعاء أن ضابط كبير بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية حذر من أن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران لن يخدم تل ابيب.

وقال "درور شالوم" رئيس دائرة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، إنه "لم يثبت حتى الآن أن الانسحاب من الاتفاق النووي خدم إسرائيل".

وأضاف أن "إيران بعيدة عن السقوط على ركبتيها وهي لم تتراجع وثمة أهمية بالنسبة لي أن أوضح أنني أؤيد إستراتيجية الضغط على إيران وإيران كدولة عظمى، ضعفت لكن الإستراتيجية الأمريكية المستقبلية هي أقصى حد من الضغوط، وصفقة.

وتوقع شالوم أن "إيران ستصل إلى وضع تكون فيه بحوزتها قنبلة بعد سنتين من قرارها بهذا الخصوص. وسنتين ليست فترة طويلة، وهذا يقلقني جدا. فإذا كانت هناك قنبلة بحوزة إيران، فإن المعركة كلها ستتحرك في اتجاهنا".

وأضاف أن ثمة احتمالا كبيرا أن تعلم إسرائيل باتخاذ إيران قرار لصنع سلاح نووي، "لكن لا يمكنني أن أقول ذلك بشكل مؤكد".

وتطرق شالوم إلى خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، وحديثه عن "مصنع صواريخ" في بيروت، قائلا "إنني فخور جدا بذلك. فقد تسبب هذا بحرج بالغ لنصر الله ونحن نعلم ما الذي سارع إلى إخراجه من هناك ونصر الله تصبب عرقا في يوم الخطاب وهو محرج جدا ونصر الله يعلم مستوى اختراقه" استخباريا.