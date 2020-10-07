مجلس الأمة الكويتي يؤبن الشيخ صباح الأحمد: نحن أمام أمر تعجز عنه اللغة

يعقد مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، جلستين خاصتين استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وستخصص الجلسة الأولى لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والثانية لمناقشة جدول أعمالها.
ووفقا لوسائل الإعلام الكويتية، افتتح رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، جلسة اليوم الأربعاء الخاصة لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقال الرئيس الغانم مؤبنًا الأمير الراحل: «أي تعبير يمكن أن يُصور ما تكتوي به الجوانح، نحن أمام أمر تعجز عنه اللغة، لقد توفي الشيخ صباح الأحمد، فكيف لا تبكي الكويت قائدها العظيم وربان سفينتها".
وتابع: "يوم الثلاثاء الماضي كان يومًا ثقيلًا على الكويت، وعمّ الحزن كل بيت رحلَ الإنسان القائد، والقائد الإنسان".
وأضاف: "كان رحمه الله مشغولًا بالقضايا التي تهم الإنسان، وأهمها القضية الفلسطينية".
ومن جانبه، قال النائب علي الدقباسي: "أفضل سبيل لتكريم الأمير الراحل هو العمل بخارطة الطريق التي رسمها لنا، فلقد كان رحمه الله سياسيًا ماهرًا، فنحن فقدنا الحكمة إلا أننا لم نفقد العزم لتحقيق أهدافنا، فشخصية مثل الشيخ صباح الأحمد حاضرة في قلوبنا، وهنا استذكر مقولته الشهيرة «هذولا عيالي»".
وذكر النائب عبدالله الرومي أن كل كلمات التأبين فإنها لن تفي الأمير الراحل حقه، مضيفًا "رحمك الله ونسأل الله لك الفردوس الأعلى، وأن يوحد أسرة الخير لما فيه خير البلاد والعباد".
بينما قالت النائبة صفاء الهاشم: "نقف اليوم لنرثي زعيم ومدرسة دبلوماسية في المواقف الثابتة التي لم تتزحزح، وأنا فخورة بانني عشت في عصر الشيخ صباح الأحمد، فكره كان كفكر العظماء". وتابعت: "سنفتقد الأمير الراحل إلا أن عوضنا في سنده الشيخ نواف الأحمد، وكلنا سندك وعصاك اللي ما تعصاك".
وكان الديوان الأميري في الكويت أعلن، الثلاثاء الماضي، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقال الديوان الملكي في بيانه: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".
وأعلن مجلس الوزراء الكويتي أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد تولى منصب أمير البلاد خلفا للراحل صباح الاحمد الجابر الصباح.
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