مجلس الأمة الكويتي يؤبن الشيخ صباح الأحمد: نحن أمام أمر تعجز عنه اللغة

يعقد مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، جلستين خاصتين استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وستخصص الجلسة الأولى لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والثانية لمناقشة جدول أعمالها.

ووفقا لوسائل الإعلام الكويتية، افتتح رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، جلسة اليوم الأربعاء الخاصة لتأبين الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال الرئيس الغانم مؤبنًا الأمير الراحل: «أي تعبير يمكن أن يُصور ما تكتوي به الجوانح، نحن أمام أمر تعجز عنه اللغة، لقد توفي الشيخ صباح الأحمد، فكيف لا تبكي الكويت قائدها العظيم وربان سفينتها".

وتابع: "يوم الثلاثاء الماضي كان يومًا ثقيلًا على الكويت، وعمّ الحزن كل بيت رحلَ الإنسان القائد، والقائد الإنسان".

وأضاف: "كان رحمه الله مشغولًا بالقضايا التي تهم الإنسان، وأهمها القضية الفلسطينية".