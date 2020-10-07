أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني بن حسني حيدر، أن توافد المعتمرين إلى المسجد الحرام يتم بسلاسة، وفق الخطط والمراحل المعلنة مسبقًا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وبين المتحدث، أن رئاسة شئون الحرمين تعمل بكل قدراتها على مدار الساعة لتقديم الخدمات للمعتمرين في ظل تكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتا إلى أن الرئاسة أطلقت حملة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" في عامها الخامس لتؤكد من خلالها أن خدمة المعتمر والزائر الكريم وسام فخر يعتز به منسوبو الرئاسة.
وحث المعتمرين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الموضوعة من قبل الجهات المختصة، لا سيما أن وعي المعتمرين يمثل عاملًا مهما في إنجاح الإجراءات الاحترازية.
وأفاد بأن الرئاسة أطلقت حزمة من البرامج التوجيهية والإرشادية ميدانيًا وإلكترونيا، حيث تم تخصيص ٣٠ موقعًا لإجابة أسئلة وفتاوى المعتمرين تعمل على مدار الساعة، كما فعّلت مكتب الهاتف المجاني، وتم توزيع العديد من المترجمين مع المشايخ في الإفتاء لإجابة السائلين بلغاتٍ متعددة، كما خصصت الرئاسة رقمًا موحدًا (١٩٦٦) للإجابة عن الاستفسارات والأسئلة على مدار الساعة سعيًا لتقديم أفضل الخدمات وأرقاها لقاصدي الحرمين الشريفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفق إجراءات مشددة.. توافد المعتمرين على الحرمين بسهولة ويسر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.