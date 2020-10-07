قفزة قياسية.. روسيا تسجل 11115 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت روسيا، اليوم، الأربعاء، قفزة كبيرة في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 11115 إصابة جديدة و202 حالة وفاة بفيروس كورونا.

وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الوباء إلى مليون و248619 حالات.

فيما تم تسجيل 21865 حالة وفاة حتى الآن؛ بحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية، للمركز الروسي لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، قال المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا، إنه لا يخطط لإغلاق الحدود أو الحد من الحركة الجوية، وذلك بعد تسجيل ارتفاع مطرد في أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.

وكانت الرئاسة الروسية قد أكدت الأسبوع الماضي، أن ارتفاع وتيرة تفشي فيروس كورونا في البلاد يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية على كل المستويات، لكن الحكومة لا تدرس الآن خيار العودة إلى فرض إغلاق كلي.

وتسعى روسيا إلى تسريع إجراءات الموافقة على لقاح ثان ضد فيروس كورونا المستجد، رغم الشكوك التي ساورت عملية التصريح باستخدام اللقاح الأول، الذي أعلنت عنه في أغسطس الماضي.

ويطور اللقاح الثاني المسمى "إيبيفاكورونا"، مركز "فيكتور"، وهو مختبر أبحاث سوفييتي سابق للأسلحة البيولوجية.