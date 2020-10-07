بسبب دول أخرى.. روحاني يحذر من خطر تحول أزمة كاراباخ إلى حرب إقليمية

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، من خطر تحول أزمة ناغورني كاراباخ إلى "حرب إقليمية".

ووفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، قال روحاني، إن بلاده تتابع بحساسية وقلق التطورات الأخيرة الناتجة عن الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكدا أن قضية السلام في المنطقة مهمة للغاية، وسيادة ووحدة أراضي دول الجوار تتمتع بأهمية بالغة أيضا للبلاد.

وأضاف روحاني في مكالمة هاتفية مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، أن إيران قلقة من احتمال تدخل دول أخرى في النزاع بين أذربيجان وأرمينيا وتحويل هذا النزاع إلى حرب إقليمية.

كما أعرب عن قلقه من اتساع رقعة الاشتباكات الحدودية بين البلدين لتتحول إلى حرب المدن، متمنيا ألا تؤدي هذه الحرب والنزاع إلى حرب المدن، وهو ما يؤدي أيضًا إلى تشريد ومقتل المدنيين.

ودعا الرئيس الإيراني إلى ضرورة إنهاء الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان على وجه السرعة، لافتا إلى أن طهران مستعدة لأي إجراء لحل الخلافات بين البلدين وفقًا للقوانين الدولية والحدود المعترف بها بين البلدين، مشددا على ضرورة ضمان أمن حدود إيران مع أذربيجان وأرمينيا.

من جانبه، أبدى الرئيس الأذربيجاني ارتياحه للمحادثات الهاتفية مع الرئيس الإيراني قائلا: "إنني أعرب عن شكري وتقديري للمواقف البناءة للمسؤولين الإيرانيين والتأكيد على الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي وحل نزاع قره باغ".