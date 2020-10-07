نيويورك تايمز: إصابة أحد مستشاري ترامب بفيروس كورونا وتوسع دائرة مصابي البيت الأبيض

أكد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إصابة ستيفن ميللر أحد مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكاتب خطاباته، بفيروس كورونا /كوفيد-19/، لينضم إلى قائمة متزايدة من مساعدي ترامب المقربين المصابين بالفيروس.
وقال ميلر -في بيان نقلته صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية اليوم الأربعاء- "على مدى الأيام الخمسة الماضية، كنت أعمل عن بعد وأعزل نفسي وأجري اختبارات كانت نتيجتها سلبية كل يوم حتى أمس. واليوم، ثبتت إصابتي بفيروس كوفيد-19 وأنا في الحجر الصحي".
وأفادت الصحيفة بأن العديد من مكاتب البيت الأبيض كانت فارغة، إذ بقي المسؤولون في منازلهم لانتظار انقضاء فترة العدوى لتفشي فيروس كورونا داخل المبنى وبين الأشخاص الذين كانوا هناك.
وكان الرئيس ترامب يمكث في منزله بالبيت الأبيض في فترة نقاهة، وبقي عدد من المستشارين والمسؤولين الآخرين في منازلهم، إما لأنهم أصيبوا بفيروس كورونا أو كانوا بالقرب من أشخاص مصابين.
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