أمير الكويت يزكي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا لـ العهد

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، مرسوما أميريا، يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، وسيتم إرسال الأمر الأميري اليوم لمجلس الأمة، لمبايعة ولي العهد غدًا.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أن "أسرة آل صباح الكرام قد باركت تزكية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليًا للعهد. متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت".

والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، شغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح.

وكان الشيخ مشعل قد التحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة.

وعينه الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد عام 1977 رئيسًا لديوانية شعراء النبط. كما أصدر الشيخ جابر مرسومًا أميريًا بتعيينه نائبًا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.