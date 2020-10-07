الجيش الروسي يختبر بنجاح صاروخ "تسيركون" الخارق للصوت

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي فاليري غيراسيموف، اليوم /الأربعاء/ نجاح اختبار صاروخ "تسيركون" المجنح الخارق للصوت في بحر بارنتس شمال البلاد.
وأكد غيراسيموف - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن الصاروخ الذي أطلق من فرقاطة "الأميرال غورشكوف" المتواجدة في البحر الأبيض في أقصى شمال البلاد قطع مسافة 450 كلم وضرب بنجاح هدفا بحريا في بحر بارنتس .
ولفت رئيس هيئة الأركان العامة إلى أن السرعة المتوسطة للصاروخ خلال انطلاقه تقدر بـ1.6 كلم في الثانية أو 5.7 ألف كلم في الساعة، لتصل في ذروة التحليق إلى 9.5 ألف كلم في الساعة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لعملية الإطلاق الناجح، حيث حلق الصاروخ على ارتفاع أقصاه 28 كلم واستمر تحليقه 4.5 دقيقة.
بدوره، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاختبار الناجح للصاروخ بأنه إنجاز كبير للبلد بأكمله، سيزيد من قدراته الدفاعية لسنوات طويلة.
ومن المقرر أن يدخل صاروخ "تسيركون" الخدمة الفعلية في القوات البحرية للجيش الروسي بعد استكمال اختباراته.
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