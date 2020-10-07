طائرة شحن تركية تغادر مطار الوطية غرب ليبيا

أفادت شبكة العربية، في نبأ عاجل لها، بمغادرة طائرة شحن تركية مطار الوطية غرب ليبيا.
والخميس الماضي، أفادت وسائل الإعلام بهبوط طائرة شحن في بقاعدة الوطية الجوية ومغادرة طائرتي شحن تركية مصراته.
وفي وقت سابق، غادرت 3 طائرات شحن تركية مطاري مصراتة والوطية غرب ليبيا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل تركيا انتهاكاتها ودعمها لمليشيا الوفاق، حيث لم توقف عملية نقل المعدات العسكرية إلى الأراضي الليبية.
وكانت تقارير إعلامية كشفت في وقت سابق عن نقل تركيا مئات القُصّر من سوريا إلى ليبيا، للانضمام لصفوف الميليشيات التي تقاتل ضد الجيش الوطني الليبي.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تركيا نقلت نحو 350 قاصرا من سوريا إلى ليبيا.
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