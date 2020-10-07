الصراع يشتعل في الإقليم.. قرة باغ تشن هجوما مضادا على قوات أذربيجان

أعلن إقليم قره باغ، المعلن ذاتيا والغير معترف به دوليا والمدعوم من أرمينيا، شن قواته هجوما مضادا على قوات أذربيجان في شمال خط التماس في المنطقة المتنازع عليها بين الطرفين.

وبدأت أذربيجان مرة أخرى في شن ضربات صاروخية على عاصمة آرتساخ- ستيباناكيرت حيث سمع دوي ثلاثة انفجارات وانقطع التيار الكهربائي عن جزء من المدينة وأبلغ ممثل وزارة دفاع أرمينيا آردرزون هوفهانيسيان أن شوشي تتعرض أيضًا لإطلاق النار.

وفي الأيام القليلة الماضية ضربت أذربيجان بشكل مكثف ومتعمد مدن آرتساخ ولا سيما العاصمة ستيباناكيرت.

وكان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ، قال في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" إن بلاده تواجه هجوما إرهابيا من أذربيجان وتركيا.

وأضاف باشينيان ، أن تركيا تحاول إحياء امبراطوريتها في المنطقة، واستمرارا للإبادة الأرمينية.

وفي وقت سابق، قال باشينيان ، إنه مستعد لتقديم تنازلات في الصراع حول قره باج بشرط أن تقدم أذربيجان أيضًا على ذلك.

أعلن مسؤول في أرمينيا، اليوم الأربعاء، أن الصراع في إقليم ناغورني كاراباخ، أدى إلى تشريد نصف سكان الإقليم وذلك بسبب هجمات أذربيجان، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقال إقليم ناغورني كاراباخ ، إن النزاع مع أذربيجان أسفر عن مقتل 40 جنديًا آخرين اليوم، ليرتفع إجمالي العدد إلى 280 قتيلا.