بوتين: مستعدون للوفاء بالتزاماتنا تجاه أرمينيا

وقال بوتين ـ فى حوار أوردته قناة "روسيا اليوم "ـ إن "أرمينيا عضو فى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ولدينا التزامات معينة تجاه أرمينيا فى إطار هذه المعاهد". وأضاف بوتين: "للأسف الشديد العمليات القتالية لا تزال مستمرة"، مطالبا بوقف مأساة إقليم قره باغ بأسرع وقت ممكن.

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