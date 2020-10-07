زوجة نتنياهو تخالف قراراته وتخترق الحظر باستضافة مصفف شعرها

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه تمت دعوة مصفف الشعر لمنزل فى بلفور الأسبوع الماضى، فى انتهاك لقيود تمنعه من الإقامة أو التوجه لمنزل شخص آخر.

وتنص القيود المعمول بها حاليا على حظر عمل صالونات تصفيف الشعر، وكذلك حظر تواجد أحد من غير أفراد الأسرة المباشرين فى المنازل إلا لأسباب طبية.

وردت ساره بالقول إنها ومصفف شعرها كانا يرتديان كمامات أثناء الزيارة، وأنها استضافته للاستعداد لتصوير مقطع فيديو لمطالبة المواطنين بالحفاظ على القيود الصحية.