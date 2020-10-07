الاتحاد الأوروبي يحدد موعدا لمراجعة موقف تركيا من النزاعات الإقليمية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم مراجعة موقف تركيا من النزاعات الإقليمية في ديسمبر المقبل؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وتتزامن هذه الخطوة مع توسع التدخلات التركية في عدد من النزاعات الإقليمية، من سوريا إلى ليبيا، ومؤخرًا في إقليم كاراباخ، المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، حذر البرلمان الأوروبي من نهج تركيا الخطير.

وكان البرلمان الأوروبي، قد اعرب أمس الثلاثاء، عن قلقه من دور تركيا في النزاعات الإقليمية، داعيا أنقرة إلى التقيد بأجندة سلمية من أجل الحوار.

إلى ذلك، قال: "نريد من تركيا وقف سياستها العدوانية في المتوسط".

وجاء تعقيب المسؤول الأوروبي بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية التركي، خلال زيارته إلى أذربيجان في وقت سابق اليوم.

وجدد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس الثلاثاء، دعم بلاده لأذربيجان، قائلا: "ندعم أذربيجان. كما فعلنا في سوريا وليبيا".

قال أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني، إن أرمينيا بدأت مهاجمة المناطق السكنية المأهولة بالمدنيين، مشيرا إلى أنها هذه تعد جريمة ضد الإنسانية وعلامة على اليأس الذي وصلت إليه.

وادعى أوغلو أن: "دول مينسك ساوت بين المحتل (أرمينيا) والضحية (أذربيجان)، وعلى العالم إدراك أن الأمر لن يسير على هذا النحو".