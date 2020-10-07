اليونيسف تشيد بإعادة فتح المدارس في كينيا بعد الإغلاق بسبب كوفيد-19

أشادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بإعلان وزارة التربية والتعليم الكينية إعادة فتح المدارس اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بعد الإغلاق بسبب كورونا المستجد (كوفيد - 19) منذ مارس الماضي.

وقالت مانيزا زمان، ممثلة اليونيسف في كينيا، وفقا لموقع (أول أفريقا) الإخباري في نسخته الصادرة من كينيا، اليوم الأربعاء "إنه كلما طال بقاء الأطفال خارج المدرسة، زاد خطر عدم عودة أفقرهم أبدًا لأن البعض قد يدخل في عمالة الأطفال أو يتزوج".

وأضافت ممثل اليونيسف في كينيا: "أن إغلاق المدارس يعرض الفتيات المراهقات لخطر أكبر بالتعرض للاعتداء الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية وحمل المراهقات".

وأوضحت أن إغلاق المدارس في مارس من هذا العام، بسبب جائحة كوفيد-19، أوقف تعليم أكثر من 17 مليون طالب فاتهم أكثر من ستة أشهر من التعليم الرسمي .

وشدد وزير التعليم الكيني البروفيسور جورج ماجوها من جميع المدارس الالتزام الصارم ببروتوكولات وإرشادات احتواء (كوفيد-19) ومن بينها الاستخدام الإلزامي لأقنعة الوجه ومراقبة درجة حرارة الجسم ومراعاة مستويات النظافة العالية.

وقال ماجوها: "على الرغم من أن التباعد الجسدي سيظل يمثل تحديًا، إلا أنه لا ينبغي استخدامه كمبرر خانق لإبعاد أي طفل عن المدرسة".