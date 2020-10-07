بوتين عن الصراع في كاراباخ: مستعدون للوفاء بالتزاماتنا تجاه أرمينيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، استعداد بلاده للوفاء بالتزاماتها أمام أرمينيا كحليف في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مشيرا إلى أن الأعمال القتالية الآن لا تجري على أراضيها.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال الرئيس الروسي في حوار مع القناة الروسية الأولى اليوم الأربعاء، إن "أرمينيا عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ولدينا التزامات معينة تجاه أرمينيا في إطار هذه المعاهد".

وأضاف بوتين: "للأسف الشديد العمليات القتالية لا تزال مستمرة، وهي لا تدور على أراضي أرمينيا".

وتابع الرئيس الروسي أنه "فيما يتعلق بتنفيذ روسيا لالتزاماتها بموجب المعاهدة لقد أوفينا دائما ونفي وسنواصل الوفاء بالتزاماتنا"، مضيفا: "أنا على اتصال دائم مع رئيس وزراء أرمينيا، وليس لدى أرمينيا أي أسئلة حول مدى وفاء روسيا بالتزامات الحلفاء".

وأعرب بوتين عن أمله في أن ينتهي هذا الصراع في أقرب وقت، وجدد دعوته لطرفي الصراع إلى وقف الأعمال القتالية.

وفي وقت سابق من اليوم، بحث الرئيس الروسي تطورات الوضع في إقليم كاراباخ، مع نظيره الأرميني أرمين سركيسيان. وأكد بوتين أن روسيا قلقة للغاية من التطورات الجارية في كاراباخ، داعيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان.

ووصف بوتين التطورات في ناغورنو كاراباخ بأنها مأساة، مؤكدا أن موسكو تأمل في أن ينتهي الصراع في أقرب وقت.