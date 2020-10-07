عبير موسى تعلن إصابتها بـ فيروس كورونا وتوجه رسالة لمجلس النواب التونسي.. فيديو

أعلنت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، اليوم الأربعاء، إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها لا تحمل أعراضا وهي بصحة جيدة.

ووفقا لموقع إذاعة "موازييك" التونسية، نشرت موسى مقطع فيديو على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أعلنت خلاله إصابتها بفيروس كورونا ووجهت رسالة إلى مجلس نواب الشعب، بعد تأكد إصابتها بـ "كوفيد-19".

وفي هذا السياق، انتقدت "موسى" طريقة تعامل رئاسة البرلمان مع الفيروس وما وصفته بالتخاذل والتراخي في اتّخاذ الإجراءات الوقائية والتعامل مع الوباء بالجدية المطلوبة.

وتابعت قائلة: "هذه الطريقة يجب أن لا تتواصل، وكل من حضر جلسة 2 أكتوبر والاجتماع المضيق في مكتب راشد الغنوشي وجميع النشاطات على امتداد اليوم، مطالب بالقيام بتحليل لتقصي كورونا والالتزام بالحجر الصحي إلى حين صدور النتائج".

وأكدت "موسى": "نحن سلطة تشريعية وعلينا أن نكون قدوة في احترام القوانين والترتيبات".