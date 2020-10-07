ارتفاع مفاجئ فى أسعار الذهب.. تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب نحو 1% اليوم، الأربعاء، متعافيا من خسارة تكبدها في وقت مبكر وهبوط بنحو 2% في الجلسة السابقة، مدفوعا بمخاوف جديدة حيال التعافي الاقتصادي والضبابية المحيطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وصعدت الأسعار في التعاملات الفورية 1% إلى 1895.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0727 بتوقيت جرينتش، وهبط الذهب بالتعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1901.60 دولار للأوقية.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لا يزال يعالج من كورونا، وقف المفاوضات بشأن حزمة تحفيز إضافي حتى انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر.
وعزز الإعلان، الدولار الأمريكي ودفع الذهب للهبوط وينظر إلى المعدن الأصفر على نطاق واسع على أنه وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.
وفي وقت لاحق، طلب ترامب من الكونجرس تمديد مساعدات أجور جديدة بقيمة 25 مليار دولار لشركات الطيران الأمريكية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.8% إلى 23.74 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 2.4% إلى 868.92 دولار بينما زاد البلاديوم 0.6% إلى 2354.11 دولار.
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