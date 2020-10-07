استعدادًا للحرب.. الجيش الإسرائيلي يجري مناورات وتوقعات بعودة البالونات الحارقة من غزة

ذكر موقع "مكور ريشون" العبري، أن الجيش الإسرائيلي أجرى مناورات لسلاح المدفعية، كجزء من استعدادات إسرائيل للحرب في الشمال.

وأوضح الموقع أن الجيش الإسرائيلي أجرى مناورات لسلاح المدفعية لتدريب جنوده على تنفيذ المهام بدقة خلال الحرب، حيث إن سلاح الجو ليس بمقدوره تنفيذ كل المهام، كما أن سلاح المدفعية أقدر من سلاح الجو بشأن القضاء على تهديد إطلاق الصواريخ على إسرائيل خلال الحرب.

وتوقع المراسل العسكري لموقع "والاه" العبري، أمير بوحبوط، أن يعود إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف القطاع، بسبب عدم رضى حركة حماس على شروط التفاهمات الأخيرة.

وقال بوحبوط إن "قطاع غزة على صفيح ساخن، فحماس غير راضية على شروط التفاهمات مع إسرائيل، وتريد ما هو أكثر من المال القطري، كالمنطقة الصناعية والمشاريع ونحو ذلك، في حين أن سياسة وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، تقتضي ربط التفاهمات وتسهيلاتها بالجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة، ولذا أتوقع عودة البالونات الحارقة قريبًا".