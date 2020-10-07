المظاهرات تشعل إسرائيل.. مواجهات عنيفة بين الشرطة والحريديم وسط حملات اعتقال

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم الأربعاء، تفاصيل المواجهات العنيفة التي دارت بين قوات الشرطة الإسرائيلية والحريديم الذين يرفضون الانصياع لتعليمات الحكومة الرامية إلى لجم انتشار فيروس كورونا، حيث استمرت المواجهات حتى ساعة مبكرة من فجر اليوم، وذلك في مستوطنة "موديعين عيليت" وحي "ميئا شعاريم" في القدس المحتلة.
وأصيب جنود الحريديم بفيروس كورونا بعد السماح لهم بالقيام بجولات دينية في أماكن ينتشر فيها الفيروس بشكل كبير في منطقة القدس، بعد ضغوط مارسها الحاخامون العسكريون.
وقالت "معاريف" أن الحريديم ألقوا حجارة وقطع معدنية باتجاه قوات الشرطة، التي عملت على تفريقهم بالقوة واعتقل 17 شخصًا في "ميئا شعاريم" و7 مستوطنين الحريديم في "موديعين عيليت" وتعتزم الشرطة إحضار المعتقلين إلى محكمة الصلح في القدس، اليوم، للنظر في تمديد اعتقالهم.
ويخالف الحريديم تعليمات مكافحة كورونا بتشجيع من حاخاماتهم، خاصة خلال الأعياد اليهودية في الأسابيع الأخيرة وجرت في الأيام الأخيرة، حيث يصادف عيد العرش، احتفالات بمشاركة الآلاف في "ميئا شعاريم"، لكن الشرطة غضت النظر عنها، وانتشرت على مسافة بضع عشرات الأمتار من هذه الاحتفالات، إثر تفاهمات سرية مع قادة الجمهور الحريدي في هذا الحي.
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