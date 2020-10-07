أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح هو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح الحاكم العاشر للكويت. دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #الكويت ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعيين الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد.. #الكويت تتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.