خطر يهدد أمن السعودية والملاحة البحرية العالمية.. تنديد عربي واسع بهجمات الحوثيين

ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بإطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة نجران، وتمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدّد الأمين العام إدانة المنظمة للأعمال الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

من جهته، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية السعودية، التي كان آخرها إطلاق طائرة بدون طيار مفخخة وبطريقة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في مدينة نجران.

وأكد الأمين العام أن هذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة والمتعمدة، لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأشاد الدكتور الحجرف بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الطائرة المسيرَّة قبل أن تصل إلى هدفها، مؤكدا وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييده جميع ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن،امس الثلاثاء اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه نجران. وأكد في بيان أن ميليشيات الحوثي الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين،والأعيان المدينة.

إلى ذلك، شدد على أن قوات التحالف مستمرة في اتخاذ وتنفيذ كافة الاجراءات العملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وكان التحالف أعلن مساء أمس، أنه أحبط "هجومًا إرهابيًا وشيكًا" للحوثيين في جنوب البحر الأحمر. كما اكتشف ودمر زورقًا ملغومًا ومسيرًا عن بعد قرب الصليف في اليمن.

وأشار إلى استمرار تهديد الميليشيا الإرهابية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية باليمن، كان أفاد الأسبوع بتدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع لميليشيات الحوثي في صنعاء، مؤكدًا التزامه المطلق بتدمير قدرات الميليشيات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

كما شن أواخر الشهر الماضي، غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق صنعاء، مستهدفة مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات، تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية